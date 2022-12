Napoli | Simeone | “Contro l’Inter sarà una lotta | inizia adesso un nuovo campionato”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) L’attaccante delGiovanni, attaccante delha rilasciato una intervista ai microfoni di Mediaset per parlare della sfida di mercoledì: “una sfida importante per entrambe le squadre. Saranno tre punti importanti per il, non conta ora chi ne ha di più. Cercheremo di restare sul pezzo noi, dobbiamo continuare così perché è ancora molto lunga. Dopo un mese di stop inizierà un”.ha poi commentato la vittoria dell’Argentina al Mondiale: “Mi emoziona vedere una squadra unita, un popolo unito per un, va al di là del calcio. Il popolo argentino soffre tanto, aveva bisogno di questo”. Poi ha concluso: “Chi gioca meno deve ...

Intervistato da Mediaset a Castel Volturno, l'attaccante delGiovanniha parlato della sfida all'Inter ma non solo: "Chi ha più da perdere Non lo so, loro sono in casa, con grandi giocatori, hanno giocato bene in amichevole, tutte e due hanno ...Giovanni è felice di quello che sta facendo a". Lo stessoha detto la sua sullo stesso tema ai microfoni di Sport Mediaset: "Chi gioca meno deve essere ancora più pronto perché quello ...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Inter-NapoliLe parole dell'argentino: "Non importa chi ha più punti, il campionato è lungo: dobbiamo solo pensare a giocarcela e a prendere più punti possibili" ...