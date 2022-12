Liga 2022 23 | Celta Vigo e Siviglia non vanno oltre il pareggio | termina 1-1

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Sfida da fondo classifica,frenano sull’1-1 nella 15esima giornata della/23. Le due formazioni restano rispettivamente a 13 e 12 punti in classifica A sbloccare il match per i padroni di casa ci pensa Veiga al 33esimo, il centrocampista riesce a superare con uno scatto la difesa avversaria e con freddezza batte un pallonetto che supera Bono firmando il vantaggio. Nella ripresa sono però i Rojiblancos a ritrovare il: Salas arriva bene sul corner di Jordan e prendendo il tempo a tutti riesce ad insaccare di testa sulla destra. Nessuno riesce a prevalere, nonostante le occasioni sul finale per entrambe le formazioni. SportFace.

SPORTFACE.IT

City BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Fenerbahçe 19:00 Berlin - Baskonia 20:30 Barcelona - Virtus Bologna Visualizza Euroleague CALCIO - LA18:30 Elche - Celta 21:00 Valencia - Cádiz CALCIO - ...Robert ha giocato 13 partite (più 1 come riserva) effettuando 28 tiri in porta su un totale di 44 tiri (anche in questo il migliore dei propri colleghi in). Con i suoi goal l'attaccante catalano ... FORMAZIONI UFFICIALI Valladolid-REAL MADRID, Liga 2022/2023 window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-afb4e990-2a69-55df-82d7-7cf6d15be4 ...Con 13 goal all’attivo Robert Lewandowski si conferma il re della Liga. Acquisto evidentemente azzeccato da parte del Barcellona, almeno per la Liga, visto che in Champions la magia non è riuscita. L’ ...