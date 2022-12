L’attore Tony Sperandeo costretto a scendere dall’aereo per la Sicilia per aver minacciato l’equipaggio

IL GIORNO

Malpensa , giorno di Santo Stefano. Tra i passeggeri in attesa dell'imbarco su un volo diretto a Palermo si assiste ad una scena inattesa:palermitanoSperandeo viene accompagnato fuori dall'aereo , scortato dalla polizia, su richiesta del comandante dopo essersi lamentato per il ritardo con'accusa di aver "minacciato"'...Da www.leggo.itSPERANDEO Disavventura in aereo perSperandeo.palermitano ha raccontato di essere stato costretto ad abbandonare il volo che da Milano avrebbe dovuto riportarlo in Sicilia perché colpevole di aver protestato per il ... Malpensa, l'attore Tony Sperandeo cacciato dall'aereo: "Ha minacciato l'equipaggio"