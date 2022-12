Juventus Standard Liegi 1-1 | solo un pareggio per la squadra di Allegri

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Termina 1-1 l’ultima amichevole dellain vista della ripresa del campionato di Serie A.con loTermina 1-1 l’ultima amichevole dellain vista della ripresa del campionato di Serie A. I bianconeri hanno pareggiato contro lo, in un match non entusiasmante. Gli ospiti sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad una autorete di Danilo. Nel corso del secondo tempo è poi arrivato ildi Soulé su calcio di rigore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Termina 1 - 1 l'ultima amichevole dellain vista della ripresa del campionato di Serie A. Pareggio con loLiegi Termina 1 - 1 l'ultima amichevole dellain vista della ripresa del campionato di Serie A. I bianconeri hanno pareggiato contro loLiegi, in un match non entusiasmante. ..., Federico Chiesa ancora fermo ai box. L'amichevole contro loLiegi poteva essere l'occasione per rivedere in campo Federico Chiesa . L'attaccante italiano è mancato tanto ai ... Juve, 1-1 con lo Standard Liegi: Soulé su rigore dopo l'autogol di Danilo Con la rete su calcio di rigore l'argentino ha permesso ai bianconeri di uscire imbattuti dal match contro lo Standard Liegi ...Juventus - Standard Liegi highlights e gol, ecco le immagini dell'amichevole. Soulé salva la faccia dei bianconeri ...