Inter-Napoli | ancora qualche dubbio di formazione per Spalletti | soprattutto in difesa CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mancano cinque giorni alla partita di San Siro contro l’e ilfa le prove generali in un allenamento congiunto programmato per oggi insieme alla Juve Stabia, squadra già affrontata il 24 agosto al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive di manovre di avvicinamento in vista della ripresa del campionato. Saràl’occasione per testare i nazionali rientrati dal Mondiale, assenti nelle precedenti amichevoli giocate daldurante la sosta. “Stavolta si tratterà di una seduta di lavoro per avvicinarsi nel migliore dei modi alla sfida contro l’. L’occasione, ad esempio, per rivedere all’opera i Nazionali che sono rientrati la scorsa settimana e che durante le due amichevoli perse al Maradona eranoout dopo la fine del Mondiale. ...