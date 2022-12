Alex Sandro ai saluti finali | in arrivo un nuovo portoghese

(Di venerdì 30 dicembre 2022)ormai è ai. Inal suo posto potrebbe esserci dunque un altro, dopo Ronaldo e Cancelo. La posizione diall’interno della squadra è sempre più fatiscente. Ormai il terzino brasiliano non rappresenta più una garanzia, e la società sembra fortemente intenzionata a scaricarlo. Ansa FotoIn tal senso la finestra di mercato imminente sarà decisiva. Il sostituto sembra già sotto l’occhio vigile degli addetti ai lavori, si potrà dunque procedere a breve con l’assalto definitivo. L’ex Porto ha fatto davvero tanto per la squadra. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. La freccia sulla fascia a cui tutti erano abituati ha smesso di correre. Le sue giocate hanno subito un drastico rallentamento. Ci si trova ...

JUVENTUS - STANDARD LIEGI 1 - 1 32' aut. Danilo, 56' rig. Soulé JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny (46' Perin); Danilo (46' Gatti), Bremer (46' Rugani),(46' Huijsen); Akè (60' Barbieri), McKennie (46' Fagioli), Locatelli (46' Barrenechea), Miretti (70' Sersanti), Kostic (46' Iling - Junior); Milik (46' Compagnon), Kean (46' Soulé). All. ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] JUVENTUS (ITA): Ake M.,(dal 1' st Huijsen D.), Bremer (dal 1' st Rugani D.), Danilo (dal 1' st Gatti F.), Kean M. (dal 1' st Soule M.), ... Alex Sandro su Pelé: «Per sempre il Re del calcio. Grazie» 5' - Decisamente propositivo l'avvio di gara da parte della Juventus. 4' - CHE AZIONE DELLA JUVE! Grande giocata di Kostic sulla fascia, pallone per Miretti che serve al centro Kean, che però non trov ...TORINO - Qualcosa più di una semplice amichevole. La Juventus torna a ricevere l’abbraccio dell”Allianz Stadium a cinque giorni dalla ripresa del campionato a Cremona e lo fa - sostanzialmente - schie ...