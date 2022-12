Rientro Chiesa | ecco l’obiettivo di Max Allegri

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sempre più vicino il ritorno in campo di Federicoin casa Juventus. Negli ultimi giorni il centrocampista bianconero è tornato a svolgere un allenamento in gruppo con il resto dei propri compagni. L’affaticamento muscolare accusato di recente, e probabilmente conseguenza del lungo periodo di stop a cui il giocatore è stato costretto per l’infortunio al ginocchio, è stato smaltito in maniera totalmente definitiva edovrebbe essere a disposizione già nel match contro la Cremonese nel primo impegno del 2023.di misterè quello di averlo al 100% per il match contro il Napoli, obiettivo che ad oggi sembrerebbe percorribile e realizzabile. La Juve attende il ritorno a piego regime di uno dei giocatori in grado di svoltare la seconda parte di stagione. Fantacalcio.it per ...

