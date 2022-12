Rai Uno | un nuovo spazio di informazione con Bruno Vespa

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il giornalista Rai si conferma una delle certezze del panoramarisultato per. Dopo essere stato il primo in televisione a intervistare il neo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ora un. Stando a Tv Blogavrà ancora piùsu Rai Uno. Si parla di unprogetto anticipato dal settimanale “Oggi” e da Tv Blog. Stando al sito il giornalista sarà alla guida di una nuova striscia informativa, nella stessa fascia oraria che appartenne a Enzo Biagi, ovvero dopo il TG delle 20. Non è ancora dato sapere quando dovrebbe prendere il via l’iniziativa, sembrerebbe dopo il prossimo Festival di Sanremo. Leggi anche: Tutti contro il TG1, l’attacco di...