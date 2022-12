Spedizione punitiva in un bar Far west a Tor Bella Monaca

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Un atto intimidatorio per punire uno «sgarro» nelle piazze di spaccio gestite dal clan Moccia. Questo il quadro delineato dagli investigatori sullacontro 3 tunisini avvenuta nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre scorso in un bar di Tore che ha portato all'arresto di 6 persone, tra i quali esponenti del clan Moccia. L'indagine dei carabinieri, prima con il ritrovamento di un'ogiva e il foro nel vetro della ringhiera del balcone di un appartamento che affaccia su via Paolo Ferdinando Quaglia e poi attraverso l'acquisizione di alcune telecamere di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire le fasi del blitz nel bar. L'arrivo all'esterno del locale poco dopo la mezzanotte su 3 auto di 6 uomini: Gaetano Moccia, Pasquale Moccia, Denny Moccia, Emanuele Selva e i fratelli ...

