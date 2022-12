Mobilità | stop ai vincoli mobilità nel Decreto mille proroghe ANIEF | “Se la norma non è stata confermata ci batteremo in Parlamento”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non c'è traccia suldellache sbloccava laagli insegnanti vincolati per il prossimo anno scolastico. Lo si evince dal comunicato stampa del Governo in cui elenca le misure approvate dall'esecutivo nel Consiglio dei Ministri del 21 dicembre. L'articolo .