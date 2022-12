Lione | la decisione su Boateng

Sportitalia

Il Manchester prepara quindi la sua strategia per Malo Gusto con il consiglio che avrebbe approvato un'offerta vicina ai 30 milioni di euro per provare a convincere ila vendere il 19enne ......20 - ENDLESS - 1 PARTE - 1aTV Canale 20 Mediaset 18:50 - AMICHEVOLE- MONZA 21:05 - LADYHAWKE ...33 - FROZEN PLANET II 1TV - INCANTO DI GHIACCIO - OCEANI DI GHIACCIO 23:37 -CRITICA - 1 ... Lione, Jerome Boateng in uscita: la decisione del club Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Juventus è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra di difesa. Diversi i giovani accostati ai bianconeri: Malo Gusto-United ...