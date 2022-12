“È fottuto” | “Mi fa impazzire” Ed è scontro sul reddito grillino

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nel mio libro, Il Padreterno è liberale, parlo didi cittadinanza perché ne parlava Antonio Martino, illustro liberale. Illo sapevamo sin da subito che avrebbe avuto dei problemi: all’onorevole Bonafede avevo fatto notare che tre posti di lavoro per i percettori non li avremmo mai trovati. Ma il punto è un altro: noi abbiamo introdotto nel nostro sistema economico droga allo stato puro. Eroina. E quindi ha fatto anche bene la Meloni a dare un un po’ di metadone ed aspettare a cancellare del tutto il. Perché tu non puoi togliere tutto al volo dopo aver drogato il mercato. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/Porro-Gubitosa-1.mp4 Perché droga? Io mi stupisco molto di Michele Gubitosa, che nella sua vita è stato un imprenditore: nonostante sia ...