Mara Venier si confessa | Sono stata oggetto di violenza | minacciata di morte con un coltello

Dopo aver resistito per più di due anni, nei giorni scorsi anchesi è beccata il tanto temuto Covid . Il virus che ha sconvolto le nostre vite nel 2020 ha attaccato la conduttrice in una forma per fortuna non troppo pericolosa, nonostante non sia per ...ha organizzato il cenone della Vigilia di Natale a casa sua con tutti i suoi parenti più stretti. La conduttrice ha poi postato su Instagram diversi video in cui balla e si diverte. Il ...Mara Venier adesso ha 72 anni ed è orgogliosa di aver superato traumi che nessuna donna merita, primo fra tutti il subire violenza. A questo proposito ha confessato: "Sono stata oggetto di violenza, ...Mara Venier ha organizzato il cenone della Vigilia di Natale a casa sua con tutti i suoi parenti più stretti. La conduttrice ha poi postato su Instagram diversi video in cui balla e ...