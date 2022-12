Trapani | uccide la moglie di 29 anni a coltellate | l’uomo trovato con l’arma del delitto in mano

Leggi su open.online

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’ha ammazzata in casa, dove vivevano insieme, a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, nel Trapanese. La vittima si chiamava Maria Amatuzzo e aveva 29e l’autore delè stato immediatamente individuato: è il marito, Ernesto Favara. I carabinieri del comando provinciale dil’hanno bloccato subito dopo i fatti e l’hanno portato in caserma per essere interrogato. Quando sono arrivati, Favara aveva ancoradelin. Non è stato ancora chiarito il movente dell’omicidio. La coppia viveva insieme da una decina d’e aveva tre figli. Interrogato dal magistrato Stefania Tredici della Procura di Marsala,si trova in stato di fermo mentre la casa a Marinella di Selinunte è presieduta dai ...