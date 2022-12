Juventus-Di Maria | il Fideo può essere l’arma in più per lo Scudetto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 dicembre 2022) Lae Allegri aspettano Dialla Continassa dopo il Mondiale, per il tecnico puòluiin più per loLae Allegri aspettano Dialla Continassa dopo il Mondiale, per il tecnico puòluiin più per lo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ildovrebbe restare a Torino fino a giugno e dopo aver vinto la Coppa del Mondo potrebbe rientrare galvanizzato per dare il suo contributo alla causa della Juve. Tutti in realtà lo aspettano visto che i primi mesi non sono stati del tutto positivi tra infortuni, squalifiche e voglia di Argentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.