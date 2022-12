Capello | «Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto L’ansia ce l’ha chi deve rincorrere»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Fabio. Una chiacchierata tra Mondiale e campionato di Serie A, che tra quindici giorni riaprirà i battenti. Il Mondiale: «Ho sentito parlare di tanti moduli, ma tutti quanti hanno giocato con il 9-1: compatti in difesa e poi all’attacco con tanti giocatori. Inutile inventare altro. Poi se giochi con tre centrali hai un’idea più difensiva, con quattro difensori hai un’idea più offensiva». Solo due gol su punizione e pochissimi gol da fuori area. Perché?risponde: «Segnare da lontano non è facile con le aree intasate. E sulle punizioni non si inventa nulla: o hai il piede o non cei». Da allenatore ha capito meglio la rinuncia di Deschamps al Pallone d’oro? «Sì, perché ho fatto la stessa cosa con Savicevic, prima dell’Intercontinentale 1993. Solo al mattino della partita mihanno detto ...

Commenta per primo Calciatore, allenatore e ora commentatore, Fabiosi è concesso a un'intervista lunga e nella quale ha toccato tutti i punti dell'attualità ... Sul campionato, ilmi ha ...... sanno che soltanto vincendo si resta in scia alla formidabile Roma di. Per rimetterla in ... Ci prova il, ma non se ne fa di nulla. Sta per firmare con la Reggina quando lo viene a sapere ... Capello: «Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto. L'ansia ce l'ha ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L’ex allenatore: «Teniamo i recuperi. Per lo scudetto vedo bene il Napoli perché ha convinzione e tante alternative» ...