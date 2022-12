Sassuolo-Inter in tv | data | orario | canale e diretta streaming amichevole 2022

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Le indicazioni per seguire intv la sfida, impegnotra due squadre alla ricerca della migliore condizione in vista della ripresa della Serie A. I nerazzurri torneranno in campo dopo il pareggio contro il Betis e la vittoria contro la Reggina, sfidando un avversario ostico come ildi Dionisi. La sfida è in programma giovedì 29 dicembre alle 17:00. Il match sarà trasmesso inda Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Calcio (numero 202). Gli abbonati potranno inoltre seguire l’incontro intramite Sky Go sui dispositivi mobili abilitati. SportFace.

Inter - News Ufficiali

...45PreMatch Juventus Sabato 1 Aprile 2023 - 20:45 Juventus PreMatch Verona Sabato 8 Aprile 2023 - 20:45 Lazio PreMatch Juventus Domenica 16 Aprile 2023 - 15:00PreMatch Juventus ...... il pareggio contro il Betis del 16 dicembre e in vista della prova generale anti - Napoli, in programma il 28 a Reggio Emilia contro il, è stato disputato dall'con una formazione ... Sassuolo-Inter: dove vedere l'ultima l'amichevole del 2022 In alternativa, potete seguire la diretta testuale di Inter-News.it della partita Sassuolo-Inter, con tutti gli aggiornamenti Sassuolo-Inter, live in diretta ma non più streaming: come vedere la parti ...SCELTI DA SASSUOLONEWS:. Reggiana-Sassuolo, lo sconto sul Mapei Stadium e il 'bonus prestiti'. Lopez out per infortunio: numeri horror per il Sassuolo senza Maxime. Sassuolo, grande entusiasmo per la ...