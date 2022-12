Manovra 2023 | Letta | “La più pasticciata degli ultimi 20 anni”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) (Adnkronos) – “ Questa è la legge di bilancio più20, ancora adesso non sappiamo bene il testo che verrà votato”. Lo ha detto Enricoall’incontro sul Pd. “Ladimostra che la destra non era pronta. Il primo messaggio di campagna elettorale che ci hanno dato, ‘siamo pronti’, era fallace. Non erano minimamente pronti” attacca. “Ancora non si sa quando e se si vota la legge di bilancio. Ancora non si sa su quale testo si vota. Siamo oltre ogni limite immaginabile. Nessun governo si è mai comportato così. Nessun governo ha mai trattato il Parlamento in questo modo” sottolinea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

L'Inps ricorda che per il 2023 l'età di accesso per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni. La Legge di Bilancio si prepara a introdurre un nuovo canale di accesso anticipato (oltre i 42 anni). Manovra 2023, fonti: voto finale Camera non prima 24 dicembre. L'Unione Europea aveva infatti bocciato in parte la Manovra 2023 dell'Italia. Si rischia l'esercizio provvisorio.