Esplode il teleriscaldamento | due feriti

Prima Monza

MONZA – Due persone sono rimaste lievemente ustionate in seguito alla rottura di una tubatura del teleriscaldamento in via Donizetti a Monza. A quanto emerso i due passanti stavano camminando per stra ...A quanto emerso i due stavano camminando per strada quando la tubatura è esplosa Due persone sono rimaste lievemente ustionate in seguito alla rottura di una tubatura del teleriscaldamento in via Doni ...