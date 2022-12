Come ti accorgi se sei stato hackerato? Metodi per scoprirlo

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Quante volte ci sarà capitato di avere la spiacevole sensazione di essere stati hackerati, anche se apparentemente il computer funziona correttamente e non sembra mostrare segni di infezioni o di problemi imminenti. Questo è possibile perché, rispetto a quello che crediamo degli hacker (che in TV e nei film sono sempre molto espliciti e "rumorosi") essi non lasciano tracce del loro passaggio e, se decidono di spiarvi a lungo e di controllare il nostro PC, avranno tutto l'interesse a non essere "scoperti". Se anche noi abbiamo questa sensazione o vogliamo semplicemente fare un controllo del computer che utilizziamo tutti i giorni, in questa guida vi mostreremo tutti iper poter riconoscere un PC, così da poter prendere i dovuti provvedimenti e mettere in salvo i dati personali, i dati dell'account e i numeri della carta di credito ...