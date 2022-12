(Di mercoledì 21 dicembre 2022) INVIATO AD ALBUFEIRA - Sesto giorno di ritiro in Portogallo , allenamenti sempre più intensi per la. Mourinho e il suo staff hanno spinto sull'acceleratore per migliorare la condizione atletica ...

Corriere dello Sport

INVIATO AD ALBUFEIRA - Sesto giorno di ritiro in Portogallo , allenamenti sempre più intensi per la. Mourinho e il suo staff hanno spinto sull'acceleratore per migliorare la condizione atletica ma anche gli aspetti tecnici e psicologici della squadra. Tanto lavoro sulla forza, la coordinazione ..." "E' stato uno spettacolo bellissimo, ci ha fatto emozionare". Il presidente della Federazione ... "Bagnaia sembrava spacciato ma ha fatto una rimonta" osserva il numero uno della Fmi ... Roma, l'incredibile allenamento in Algarve: "Ti muoiono le gambe, ma continua!" INVIATO AD ALBUFEIRA - Sesto giorno di ritiro in Portogallo, allenamenti sempre più intensi per la Roma. Mourinho e il suo staff hanno spinto sull’acceleratore per migliorare la condizione atletica ma ...Una leggenda dell'Argentina e della Lazio, un giocatore che ha fatto sognare tutti con le sue giocate verso i compagni, magia pura. Ai microfoni di Leggo è intervenuto ...