Istat | sono Leonardo e Sofia i nomi più diffusi per i nuovi nati

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Per i maschi, al secondo posto si piazza Alessandro, seguito da Tommaso e da Francesco. Per le femmine, ipiù gettoAurora, Giulia e Ginevra

Istat

Più della metà delle famiglie ha un sistema di riscaldamento che ha più di 10 anni: gli impianti centralizzatii più datati (oltre il 40% ha almeno 20 anni). "Dati di un mondo che non c'è più. ...Tra questi cianche i divorziati e i giovanissimi, ma fatto sta che oggi un milanese su ... Già in un'analisi condotta alcuni anni fa, sia dall'che dal Censis, era emerso che nelle grandi ... Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie - Anni 2019-2020 Per i maschi, al secondo posto si piazza Alessandro, seguito da Tommaso e da Francesco. Per le femmine, i nomi più gettonati sono Aurora, Giulia e Ginevra ...A ottobre 2022, l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni registra una flessione congiunturale, dopo due incrementi consecutivi.