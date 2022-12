WhatsApp e i messaggi eliminati | 5 secondi per rimediare - Tech - quotidiano net

ilmattino.it

L'app di messaggistica ha rilasciato una nuova funzionalità con cui concede agli utenti 5 secondi per ripristinare un messaggio ...L'azienda spiega che il volume di spam a tema natalizio,fraudolenti che spesso spingono a ... ANSA redazione 20/12/2022 13 1 minuto di lettura Facebook TwitterTelegram Share via ... Truffe via whatsapp agli anziani, allarme a Buccino L’app di messaggistica ha rilasciato una nuova funzionalità con cui concede agli utenti 5 secondi per ripristinare un messaggio cancellato ...Accidental Delete è la nuova funzione di WhatsApp che, in un arco di tempo pari a 5 secondi, permette di recuperare un messaggio eliminato.