L’Italia scopre la sottomissione col bisht di Messi | se n’è fregata di omosessuali e corruzione

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ci è voluto il, la veste nera cheha indossato per la cerimonia di premiazione, per far riesumare a tanti quotidiani italiani – particolarmente quelli che per brevità definiamo di destra – “” di Houellebecq (di cui avevamo scritto una settimana fa a proposito dei Mondiali in Qatar). Oggi i quotidiani sono pieni di articolesse più o meno indignate e allarmistiche che identificano nella vestizione diil simbolo del dominio dell’universo arabo dell’Occidente. È interessante notare come una certa parte dell’opinione pubblica italiana scatti soltanto davanti a determinate immagini. Come se tutto ciò che è accaduto in questo mese a Doha, non avesse fatto comprendere la portata storica dell’evento e le sue conseguenze geo-politiche. Il punto è che, sempre a una determinata opinione pubblica, ...