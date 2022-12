Bollo auto e multe | ecco come pagare tramite la app IO

AlVolante

... richiedere il certificato di proprietà digitale dei veicoli, ma soprattutto per pagare il. leggi anche2022: scadenze, calcolo (targa e kW) ed esenzione I servizi ACI su app ...... mettere a disposizione eventuali royalties derivanti dalla produzione di energia nel nostro territorio; sospensione o riduzione del pagamento delper la quota/parte appannaggio della ... Il bollo per le auto d'epoca e le auto storiche: le cose da sapere Grazie ai servizi disponibili sulla applicazione sarà possibile ricevere anche una notifica a 15 giorni dalla scadenza ...La norma per la proroga del pagamento del bollo auto senza sanzioni è stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale. Ecco le ultime notizie con gli aggiornamenti.