Uomini e Donne | Federico Breschini | Non mi pento della mia reazione | voglio cercare Federica Aversano fuori dal programma

Witty TV

Federico Breschini è tornato a parlare del suo percorso a. Intervistato da MondoTv24, l'ex corteggiatore ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla mancata scelta di Federica Aversano lasciandosi andare a una confessione davvero ...... ancora una volta, di condividere frammenti della sua convivenza forzata con il cancro in una fase complicata della sua esistenza Valentina Vignali : cestista, influencer , ex volto di,... Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Ha deciso, ancora una volta, di condividere frammenti della sua convivenza forzata con il cancro in una fase complicata della sua esistenza Valentina Vignali: cestista, influencer, ex volto di Uomini ...Ecco come cambierà la programmazione di Canale 5 durante le festività natalizie. Stop a Uomini e Donne, Amici e Pomeriggio 5.