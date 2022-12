“Morgan50” | un concerto evento per il suo compleanno

(Di lunedì 19 dicembre 2022) “”, questo il titolo dell’, si svolgerà il 23 dicembre alle ore 22.00 presso il Teatro Parioli a Roma. L’artista spegnerà le candeline nel modo in cui ha vissuto tutta la sua vita: in musica, regalando al suo pubblico una serata speciale in cui ripercorrerà i 30 anni di carriera che lo hanno visto protagonista sul palco. Nato a Milano il 23 dicembre 1972, Morgan è uno degli artisti più originali e innovatori del panorama musicale italiano ed europeo. Polistrumentista e produttore, è anche uno dei volti noti della televisione italiana, dove ha condotto numerosi programmi di intrattenimento e svolto un’importante attività di divulgazione musicale e letteraria. Spaziando dal pop elettronico alla canzone d’autore, dalle colonne sonore dei film ai libri, dalla grafica digitale alle masterclass per gli studenti, in oltre 30 anni ha calcato una ...

