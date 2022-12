Le relazioni difettose – Devo rassegnarmi alla mia condizione di single?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Cara Ester, ho appena letto “I casi umani, sempre gli altri”, e finalmente mi decido a scriverti. Come G., negli ultimi anni mi sono imbattuta in moltitudini di “casi umani”: definizione sgrale, ma è dura essere indulgente con chi si fa ancora mettere a posto casa, cucinare e stirare le camicie dmamma anziana, chi mantiene un rapporto morboso con la ex perché “poverina è sola”, chi è interessato solo agli aperitivi, ai social, solomontagna o al kitesurf (sani, per carità), solo al suo cane, chi non legge un libro/non va a una mostra o un concerto da anni, chi sopravvive in superficie nella routine casa-lavoro-palestra quando è in salute e ha le possibilità economiche di fare qualsiasi cosa. Ho incontrato, però, anche alcuni soggetti sorprendentemente piacevoli. Di anni ne ho 43 e ...