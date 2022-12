Hghlights e gol Fidelis Andria-Latina 0-3 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilcon gli highlights e i gol di0-3, match valido per la diciannovesima giornata della. A sbloccare il match è Daniel Sannipoli al 33?, e sempre il numero 8 trova il raddoppio al 54? del secondo tempo. A chiudere i conti ci ha pensato Alessio Riccardi al 58?. Di seguito gli highlights. SportFace.

L'Argentina batte la Francia e vince i Mondiali 2022 in Qatar, partita decisa ai calci di rigore, sequenza perfetta per i sudamericani.L’Argentina batte 4-2 ai calci di rigore la Francia dopo il 3-3 dei supplementari nella sfida della finale del Mondiale Qatar 2022. L’Albiceleste alza la Coppa del Mondo per la terza volta nella sua s ...