Edoardo Vianello | gravi accuse di Wilma | “Io non dimentico!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Continua il botta e risposta a distanza traGoich. La gieffina ha parlato del suo ex e dei tradimenti subiti e lui le ha risposto con un’intervista su DiPiù e anche dalle pagine del suo libro fresco di pubblicazione. In questi giorni al Grande Fratello Vipha mosso pesantied ha dichiarato cheavrebbe messo zizzania tra lei e sua figlia. “Noi abbiamo passato anni di felicità e amore incredibile nonostante le corna. Anche quando era viva mia figlia è riuscito a mettere zizzania tra me e lei dicendo cose non vere, che io poi ho sementito categoricamente. La memoria non lo aiuta a ricordare ed è simpatico, è da. Io non dimentico anche alla mia età. E poi di corna ne ...