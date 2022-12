Carceri | il Sappe | “Poliziotto aggredito a Carinola | ora basta”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUndella Penitenziaria è statonel carcere di, nel Casertano, da un detenuto ergastolano. A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (). “Il Sovrintendente di Polizia Penitenziaria – spiega – è statodal detenuto per motivi di trasferimento. Pare che il collega abbia subìto uno schiaffo così violento che rischia la rottura del timpano. Ma questo è solamente l’ultimo episodio, in ordine di tempo, in un carcere che si caratterizza per una pessima organizzazione della sicurezza ed una organizzazione del lavoro da rifondare completamente”. Per questo “il– aggiunge la Guacci – sollecita l’intervento del Ministero della Giustizia e degli ...