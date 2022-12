Autonomia differenziata | Calderoli | “Legge in Cdm entro dicembre | approvazione nel 2023 | entrata in vigore nel 2024”

Agenzia ANSA

"Sull'non ho pregiudizi . Mi infastidisce il racconto secondo cui il Sud dovrebbe essere governato da chi ritiene di doversi difendere dal Nord, in una logica rivendicativa ". Così ...Danilo Loria - - > "Sull'non ho pregiudizi. Mi infastidisce il racconto secondo cui il Sud dovrebbe essere governato da chi ritiene di doversi difendere dal Nord, in una logica rivendicativa". Così ... Scuola: a Napoli iniziativa Uil contro l'autonomia differenziata Catanzaro - “Sull'autonomia differenziata non ho pregiudizi. Mi infastidisce il racconto secondo cui il Sud dovrebbe essere governato da chi ritiene di doversi difendere dal Nord, in una logica rivend ...L’autonomia differenziata avrebbe per la Sanità conseguenze deleterie. La regola dei costi standard avvantaggerebbe le regioni con reddito più alto e ...