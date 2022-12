Qatar 2022 | finale Argentina-Francia 3-3 dopo 120? | si va ai rigori

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) –va ai calci di rigorei.il dominio argentino e i gol di Messi su rigore al 23? e Di Maria al 36? è arrivata la doppietta di Mbappè all’80’ e all’81’ che ha portato la sfida sul 2-2 ai supplementari. Qui la rete di Messi al 109? e quella ancora di Mbappe’ al 118? sempre su rigore per il 3-3 in una sfida incredibile. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Il Fatto Quotidiano

LUSAIL () - È il giorno della verità in, dove Argentina e Francia sono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul prato dell' Iconic Stadium di Lusail . Da una ...La criminalizzazione dell'omosessualità inè stata uno dei principali argomenti di critica del torneo, mentre le associazioni per i diritti umani hanno evidenziato le cattive condizioni dei ... Finale Mondiali Qatar 2022, Argentina-Francia 3 a 3 dopo i supplementari: si va ai calci di rigore – la… David Beckham ha elogiato la Coppa del Mondo del Qatar per aver unito i tifosi e ha suggerito che la programmazione del torneo a metà stagione ha innalzato lo standard del calcio visto. Beckham, che ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...