Pianeta Milan

In Italia il problema èbisogna definire le operazioni. Manca coraggio. Se fossimo passati ... Spinosi a Tv Play: 'impaziente con Paqueta''Se non fai un passo o dai una dimostrazione ...Presenti molti tifosi del. La moglie: 'Ritaglierò dal tuo ricordo tante stelle' 'non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle, allora il cielo sarà così ... Milan, quando rientra Maignan In dubbio per la Salernitana Il francese dovrebbe saltare, in via precauzionale, anche il test col Psv del 30 dicembre, a soli cinque giorni dal campionato. Il Tata pronto per giocare anche a Salerno ...L’allenatore della Primavera Ignazio Abate ha rilasciato delle dichiarazioni sul ritiro del Milan a Dubai. Ecco le sue parole ...