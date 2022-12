GFVip | Luca Onestini riceve delle gravi accuse dall’ex Cristina Porta | “Non sta bene!”

Fanpage.it

... ildi Oneston. Mi sembrava una persona totalmente diversa, non so cosa gli sia successo ma credo abbia bisogno di aiuto come ha detto la sua ex Cristina Porta. #- VR46 e FT9 (@giorgia_...Hanno spento le luci, lei è arrivata, aveva discusso conOnestini, si è messa nel letto. La ... ##INCORVASSI #nikiters pic.twitter.com/YLW7yFnSbN Jaylee_ 🥀🌙 (@Jaylee28342549)... GFVip, Nikita e Luca Onestini sempre più distanti: Hai voglia di farti inseguire Io no Critiche e accuse a Luca Onestini dalla sua ex fidanzata. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato attaccato da ...È morta Rosella Rota, opinionista del popolo del Gf Vip 6. Aveva 76 anni. Aveva partecipato a una sola puntata del reality Mediaset insieme a sua sorella Adriana. Ad annunciare la morte ...