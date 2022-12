Bergoglio | Ho già firmato le dimissioni in caso di impedimento fisico

(Di domenica 18 dicembre 2022) "Ho giàle mie", in"dimedico". Lo ha affermato Papa Francesco nell'intervista al quotidiano spagnolo Abc. Il Pontefice riferisce di averle consegnate all'allora Segretario di Stato, il cardinale Tarcisio Bertone. "Lefirmai e gli dissi: 'Indiper motivi medici oche so, ecco le mie. Ce le avete già'. Non so a chile abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quandoera segretario di Stato". Segui su affaritaliani.it

