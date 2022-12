Calciomercato.com

Le probabili formazioni di- PSV Eindhoven(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio;, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. PSV EINDHOVEN (...Commenta per primo C'è sempre Davideal centro dei pensieri della Roma . Da almeno un anno, il centrocampista cresciuto tra i giallorossi e la Lazio ed esploso con la maglia delè tra i profili seguiti con maggior ... Sassuolo, Frattesi non basta: il PSV vince in rimonta Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...