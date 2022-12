Adnkronos

Alla pompa il prezzo del diesel è superiore del 9,5% rispetto aldidell'anno scorso. Attenzione, però. Con la benzina si risparmia: costa in media il 2,9% in meno rispetto a un anno ...Stop quindi alla classica frase durante il pranzo di'e voi Quando fate un figlio", ammonisce. Oltre a riunioni in famiglia, ildelle festività porta in tavola tante dolci leccornie. ... Natale periodo migliore per concepire bebè ma occhio a eccessi delle feste Tempo di fare regali, gli acquisti sul web e sui siti di e-commerce si moltiplicano, così come il lavoro dei corrieri che consegnano i pacchi su e giù per lo stivale. Ma ...Secondo Save the Dogs and Other Animals sono 4mila gli amici a quattro zampe che hanno bisogno cibo e non solo ...