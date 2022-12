Mattarella scrive a Papa Francesco per auguri di buon compleanno

(Di sabato 17 dicembre 2022) caption id="attachment 224969" align="alignleft" width="150" SergioBergoglio/captionIl presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato aun messaggio, in occasione del suo 86esimo, nel quale gli rivolge, anche "a nome degli italiani tutti" i "più sinceri e cordialidi benessere personale e di lunga e proficua prosecuzione del Suo alto magistero"."Con l'auspicio che l'ormai prossima ricorrenza del Natale possa ispirare in tutti azioni conseguenti con il valore universale della fratellanza, La prego di accogliere, Santità, oltre al mio personale saluto, i più fervidi e affettuosiper il Suoe per le imminenti festività" ha aggiunto il Capo dello Stato.

Loil capo dello Stato, Sergio, che ringrazia Bergoglio anche per gli appelli a fermare la guerra. 'L'anno che si sta concludendo è drammaticamente segnato dall'aggressione della ...'