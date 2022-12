Manovra | Delmastro Fdi | “Scudo penale per evasori? Basta recuperare Chi non ha potuto pagare non è un delinquente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) In attesa del maxiemendamento del governo Meloni alla legge di bilancio, la maggioranza prepara anche un nuovo ‘colpo di spugna’: un condonocollegato alla ‘pace fiscale‘ che salvi non soltanto coloro che omettono di versare le imposte, ma anche chi fa dichiarazione infedele. Ovvero, chi commette evasione fiscale vera e propria. Di fatto, quindi una sanatoria per una serie di reati tributari, già anticipata dal viceministro forzista alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. “? Parlare di colpo di spugna mi pare sbagliato concettualmente. Se intanto riuscissimo asarebbe un’operazione straordinaria”, si difende il sottosegretario alla Giustizia di Fdi, AndreaDelle Vedove, a margine dell’iniziativa del partito per i dieci anni, in corso a Roma. “Dopo la pandemia ...