Giulia De Lellis | la confessione spiazzante | “Ho dovuto fare i conti con l’abbandono”

Tag24

Ho visto ballare in pistaDee Benjamin Mascolo, esibirsi sul palco Mr Rain che sarà a Sanremo e il gruppo Il Pagante con cui per mesi ho condiviso lo stesso personal trainer, non con ...Tuta intera bianca di Perfect Moment con stelle rosse sul collo perDe, innamoratissima tra i monti con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta . Le sensuali In montagna farà anche freddo ... Giulia De Lellis età, fidanzato, patrimonio, malattia della famosa ... Vi ricordate la concorrente che ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, Asia Nuccetelli . La romana partecipò al reality in coppia con la madre, la showgirl Antonella Mosetti. Gli ...L’influencer Giulia De Lellis, dopo l’incredibile weekend trascorso con un gruppo di amici e il compagno Carlo Gussalli Beretta, affettuosamente soprannominato da lei come “Lo”, a St. Moritz, in Svizz ...