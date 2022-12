Startup | 6 realtà italiane entrano nel primo programma d’accelerazione sostenibile

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 16 dicembre 2022) : AL VIA “CLOUD FOR IMPACT” Dalla piattaforma che aiuta migranti e rifugiati ad accedere a strumenti d’integrazione fino alservizio di attività outdoor che sostiene le connessioni tra popolazione locale, scienziati e aziende. Ecco alcuni dei progetti innovativi selezionati da OVHcloud e LifeGate Way che avranno accesso per un anno a spazio Cloud fino a 100mila euro, formazione di sostenibilità con LifeGate EDU, workshop e momenti di scambio con le 6inserite nel“Cloud for Impact”. Milano, 15 dicembre 2022 – L’impegno per uno sviluppo dell’innovazione e della tecnologia in chiave. La vicinanza d’intenti tra OVHcloud, leader europeo del Cloud con un forte impegno nella sostenibilità, e LifeGate Way, polo di open innovation del gruppo LifeGate che mette in contatto il più grande ...