Ora tocca a noi Storia di Pio La Torre | il documentario su Rai 3 a 40 anni dalla scomparsa

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 16 dicembre 2022) . Anticipazioni e ospiti Oraa noi –di Pio Laè ildi Rai Documentari in onda questa sera, 16 dicembre 2022, su Rai 3 dalle ore 21.25. Una prima serata dedicata a un eroe della lotta alla mafia a quarant’dal suo assassinio, il 30 aprile 1982. Prodotto da Gianluca Curti e Santo Versace per Minerva Pictures, con Rai Documentari e Luce Cinecittà e con il contributo di Rai Teche, scritto e diretto da Walter Veltroni, con la collaborazione di Monica Zapelli, andrà in onda il 16 dicembre alle 21:25 su Rai 3. Ma vediamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti Il docu-film restituisce per la prima volta ladi un’esistenza esemplare interamente dedicata all’impegno civile, attraverso il ricco materiale d’archivio e le interviste originali ...