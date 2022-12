Jane Fonda fa progressi | il cancro è in remissione e posso interrompere la chemio

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ildiè in; lo ha affermato lei stessa con un post sui suoi social media, rassicurando i fan e le persone care. A settembreaveva lasciato i suoi fan sbigottiti rivelando di avere un. Giovedì, però, un nuovo post sul suo profilo Instagram personale ha ridato la speranza ad amici, familiari e fan da tutto il mondo. Dal messaggio condiviso online, infatti, sembra che la situazione sia in fase di miglioramento. Ildiè in. L'annuncio è arrivato direttamente dai social della celebre attrice. Il linfoma non Hodgkin diagnosticatole il 2 settembre di quest'anno sta rispondendo bene allaterapia cui si è ...

Con un post su Instagram,ha annunciato, a pochi giorni dal suo 85esimo compleanno, che il cancro di cui è affetta è in ... Jane Fonda: «Il mio cancro è in remissione. Posso interrompere la chemioterapia» Jane Fonda ha rivelato sul suo blog personale che finalmente ha interrotto i trattamenti chemioterapici: il suo cancro è in remissione.Il cancro di Jane Fonda è in remissione; lo ha affermato lei stessa con un post sui suoi social media, rassicurando i fan e le persone care.