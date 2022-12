(Di venerdì 16 dicembre 2022) Maria De Filippi Pausa natalizia per la programmazione didi5, che va ufficialmente infino a gennaio 2023. Eccole principali trasmissioni della rete ammiraglia Mediaset. MATTINO CINQUE NEWS – Partiamo dal mattino, che non conosce pause. Mattino Cinque News prosegue la regolare programmazione anche “sotto l’albero” con il solo Francesco Vecchi alla conduzione. Da lunedì 9 gennaio si ricompone la coppia con Federica Panicucci. FORUM – In replica ormai da diverse settimane, il “tribunale” di Barbara Palombelli riparte con le puntate inedite lunedì 9 gennaio. UOMINI E DONNE – Il 2022 di Uomini e Donne termina nel bel mezzo della settimana che precede il Natale (ultima ...

DavideMaggio.it

... intitolato Incon Viva Rai2!Aspettando il 16 gennaio (in replica su Rai1 nel cuore della ... Infatti dal giorno di Santo Stefano sul primoandrà in onda uno speciale notturno con il ...In difesa, tolto Kim, ancora in, ci saranno Juan Jesus e Ostigard davanti a Meret. window. La partita dei partenopei contro gli spagnoli sarà trasmessa anche su Sky sulZona DAZN (214),... Canale 5 va in vacanza: quando terminano e quando ripartono i programmi di daytime Viva Rai2 allunga le vacanze, boccone amaro per il pubblico Dopo il successo di queste settimane Viva Rai2 e Fiorello preparano le vacanze di Natale. Il ...C’è la neve fuori, ci sono i regali di Natale da fare ma c’è anche tanta voglia di stare al calduccio a casa al sabato pomeriggio. E per chi cerca un programma da seguire, anche oggi Silvia Toffanin a ...