Ambra e Francesco Renga commentano il video della figlia

Corriere TV

In un video toccante, la primogenita diAngiolini e diRenga , si riferisce ad alcuni commenti di utenti, al seguito di un video, che la scherniscono per non essere "bella".Jolanda Renga, la figlia die la sua lezione agli haters Ma Jolanda è riuscita ad andare ben oltre i beceri commenti dei leoni da tastiera e dalla mamma e dal papà, oltre che la ... Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Renga: «Dite che sono brutta, ma le cose importanti sono altre» La giovane Jolanda è stata presa di mira da alcuni haters ai quali ha risposto con grande classe ed eleganza Come tanti figli Vip anche Jolanda Renga, la primogenita di Francesco e Ambra Angiolini, è ...Jolanda, la "figlia brutta" di Ambra e Francesco Renga: a 18 anni conosce la vera bellezza, affondo agli hater, il video.