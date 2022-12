Aldo Grasso in lode di Lele Adani | “Vive la partita con passione e cerca di trasmetterla”

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Non saràa commentare per la Rai la finalissima dei Mondiali Argentina-Francia. L’ex calciatore è stato criticato per Perizona Magazine.

Io Donna

... la direttrice di Rai Cultura Educational Silvia Calandrelli; l'attuale autore di Sorgente di vita Marco Di Porto; il critico televisivo del Corriere della Sera; la scrittrice e ...Il famoso critico televisivoha scritto che non riesce a capacitarsi di come Mediaset abbia potuto rinunciare alla Gialappa's Band. Loro ringraziano ma spiegano che anche la Rai non è ... "Il grande gioco": la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Sky Altantic Fiorello si collega con la festa per il risultato del Corriere. Il direttore Luciano Fontana: verso l’informazione personalizzata ...Di Aldo Grasso I due protagonisti si sono concessi a Netflix solo per ripristinare alcune «verità» Ha un certo suo fascino la più brutta serie che mi sia capitato di vedere negli ultimi… Leggi ...