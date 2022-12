(Di giovedì 15 dicembre 2022) Perché l’improntanon è ancora entrata nella contabilità delle nazioni e nei bilanci delle aziende? Se l’economia che dal greco ????? (oikos), “casa” e ????? (nomos) “norma” o “legge” dovrebbe occuparsi del complesso delle risorse e della loro utilizzazione efficiente, diventa paradossale che questa disciplina sociale non agisca per la sopravvivenza stessa della nostra casa, e quindi del nostro pianeta. Tutti gli studiosi e professori di ogni università terrestre dovrebbero essere proni ad occuparsi di questa grande questione epocale: garantire che l’umanità svolga le sue attività sotto il limite della sopportazione del pianeta. È evidente che tutto questo non sta accadendo e i motivi sono diversi ma non sono né tecnici, né legati all’aumento di costi economici di una possibile transizione. I veri motivi sono legati ad un abuso di ...

Un'economia ecologica contro l'estinzione: non c'è via d'uscita nel modello capitalistico