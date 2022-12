Regionali Lazio | Bonelli a Conte | “Insieme per allenza con centro-sinistra”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) “In Lombardia si sta realizzando un’intesa tra M5S e alleanza di, questo è auspicabile che accada anche nel. Mi sento quindi di rivolgere un invito a Giuseppea riflettere in questa direzione. Per due motivi: primo, perché il M5S è in maggioranza al governo della Regionecon due assessori e quindi sarebbe auspicabile continuare questa azione di governo; secondo, perché altrimenti consegneremmo alla destra la regione, una destra che da tempo dice di voler smantellare il sistema dei parchi del. Quindi, l’invito che faccio aè di andare in questa direzione perché non possiamo permetterci di consegnare questa regione così importante alla destra“. È l’appello lanciato da Angelo, co-portavoce di Europa ...

The Watcher Post

... una destra che da tempo dice di voler smantellare il sistema dei parchi del. Quindi, l'... Proprio oggi, il M5S ha avviato la consultazione in rete per le elezioniin Lombardia per ...Per leil discorso è parzialmente diverso, perché intervengono specificità locali. Con Pierfrancesco Majorino in Lombardia e Alessio D'Amato nelabbiamo messo in campo candidature ... Regionali 2023, il quadro. E il centrodestra nel Lazio ha un nome