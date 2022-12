Pellissier | “La Juve deve essere punita come il Chievo la Giustizia deve intervenire sempre allo stesso modo”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Sergio, ex attaccante delVerona parla del casochiedendo uniformità di giudizio alla. Sergio, presidente del Clivense ed ex calciatore, fra le tante, di Torino eVerona ai microfoni di Radio 1 Station ha parlato del caso: “Differenza di trattamenti tra ile laper l’epilogo dei veneti? “Credo che ladebba. Sono stati punite le plusvalenze fittizie del, mentre altre squadre, le quali hanno avuto le medesime plusvalenze, non hanno ricevuto lotrattamento. Non si può dare un ...

